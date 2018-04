Od ljubimk k rojstvu hčerke

Neučakana je odštevala dni do izteka tega meseca, ko naj bi pozdravila prvorojenko, ko si je lahko – kot vsa svetovno javnost – ogledala fotografijo poljuba in nato še posnetek seksa. A ne katerega koli, ampak strastni posteljni ples neznanke z njenim izvoljencem in očetom prihajajoče dojenčice Tristanom Thompsonom. Khloe Kardashian je v šoku najprej bruhnila v histerični jok, kmalu zatem so prišli še prezgodnji popadki. Manj kot 48 ur potem, ko so ji dokazi varanja zlomili srce, pa je že povila hčerko.



Ko je izvedela, da ji natika roge, so k njej v Cleveland za tolažbo iz Los Angelesa takoj prihitele sestri Kim in Kourtney ter mama Kris. No, kaj hitro so jo pospremile v porodno sobo. Kljub vsemu je v bolnišnico prihitel tudi Tristan, menda poln besed opravičevanja, obžalovanja in rotenja, naj mu oprosti.



Kdor je mislil, da ga bo brcnila čez prag – ne nazadnje se je le kak dan prej valjal med rjuhami z naključnim dekletom, ki ga je pobral v baru –, se je zelo zmotil. Hormoni sreče so očitno naredili svoje. Ne le da je bil lahko zraven ob porodu, Khloe naj bi mu afere oprostila.



»Khloe v tem trenutku čuti le srečo in globoko ljubezen do hčerke. Nič drugega zanjo ni pomembno. Malčica je zdrava in čudovito lepa, da je ob pogledu nanjo pozabila na bes in žalost. Na Tristanov skok čez plot sploh ne gleda več kot na varanje in izdajo, ampak kot na pijanski spodrsljaj, ki ni pomenil nič. Krivda je izključno na ramenih oboževalk, ki so ga na tako cenen način poskušale ujeti,« je povedal vir.



A Khloe je bila ob teh mislih verjetno še utrujena od poroda. Poleg tega je, saj je bila v porodni sobi, verjetno še ni dosegla vest, da košarkar nima na vesti le nedavne trofeje Lani Blair, s katero si je popestril noč, ter še dveh drugih skokov čez plot, enkrat kar z dvema dekletoma naenkrat. Že več mesecev, najmanj od novembra, naj bi se skrivaj dobival tudi z oblin polno Tanio, ki očitno ni zgolj bežna aferica za eno noč. Večkrat so ju namreč opazili na večerjah in v nočnih klubih, vselej sta, seveda, skupaj končala v hotelu, zapeljivka pa je večkrat prišla na njegove tekme, ne glede na to, v katerem mestu se je podil po igrišču.