Očetu stripovskih superjunakov kradel kri

guliver/cover images 95-letni oče stripovskih superjunakov bo izkoriščevalce udaril nazaj.

Š MARVEL UNIVERSE V Las Vegasu naj bi za mastne denarce prodali strip Mogočni Thor #700, ozaljšan z Leejevo krvjo.

500 dolarjev stane strip, žigosan s Stanovo krvjo.

Stan zdaj potrebuje resničnega superjunaka!

Dal nam je stripovske superjunake, kot so Spiderman, Ironman, Hulk, doktor Strange in Možje X, ki še danes, desetletja pozneje, navdušujejo in rešujejo na velikem platnu. A čeprav jez Marvelovim vesoljem vtisnil neizbrisne sledi, ki so mu prinesle za menda približno 100 milijonov ameriških dolarjev premoženja, je postal dokaj nebogljena tarča »brezvestnih poslovnežev, sociopatov in oportunistov«, med katerimi naj bi po njem še najbolj stegoval lovke nekdanji poslovni partner. Lansko poletje se zvezdnikova žena, s katero sta se ljubila skoraj 70 let, v grobu še ni dobro ohladila, ko je Jerardo sklenil, da lahko iz Stanove pobitosti zaradi ženine smrti kuje dobiček.Hitro je izkoristil njegovo zaupanje, ki ga je pridobival dolga leta, in žalostno zamišljenost ter odpustil njegovega dolgoletnega odvetnika in Leeja prepričal, da mu odslej vse pravne reči ureja kar Jerardov odvetnik. Skoraj hkrati je z ustvarjalčevega bančnega računa izginilo 4,6 milijona zelencev, ki so se znašli v Jerardovem žepu. Kar je bil šele začetek. Po Jerardovem prigovarjanju in prepričevanju je Lee 300 tisočakov daroval organizaciji Hands of Respect, za katero je bil prepričan, da je dobrodelna – ne nazadnje mu jo je tako predstavil Olivarez –, a se je izkazalo, da gre za trgovsko družbo. Kar pa Olivarezu še ni bilo dovolj, v svojem poslovnem partnerju je videl skoraj zasebno malho denarja, iz katere lahko jemlje, kolikor in kadar želi. Z Leejevimi cekini si je za 850.000 ameriških dolarjev kupil stanovanje, seveda povsem samoiniciativno, nato pa je iz bančnih računov očeta superjunakov izginil še milijon in pol, ki je po več zapletenih prenakazilih pristal pri Jerardu.Ostareli zvezdnik jih sicer šteje že 95, a se je Olivareza odločil udariti nazaj. Vse našteto je navedel v sodnih spisih in se nad prevarantskega poslovnega partnerja spravil s tožbo zaradi prevare in zlorabe starejših. In morda bi lahko dodal še kaj, saj ni bil le denar tisti, ki si ga je Olivarez prisvajal. Že lansko jesen naj bi namreč ponaredil zdravstvene dokumente, s pomočjo katerih se je nato lahko dokopal do Stanove krvi. Medicinska sestra je starcu na Jerardovo povelje – verjetno pod pretvezo kakšnih zdravstvenih preiskav – odvzela kar precej ampul krvi, menda toliko, da je bil nesrečnež že ves omotičen. Kri pa je nato romala – v Las Vegas! V trgovine s stripi! Kajti stripi, obogateni z DNK njihovega stvaritelja, bodo med ljubitelji tega žanra gotovo šli za med. »V Vegasu so trgovine, kjer prodajajo Stanovo kri. Z njo žigosajo stripe kot Črni panter, nato pa vsak tak izvod prodajo za 500 ameriških dolarjev!« je zgroženo dejala družinska prijateljica, medtem ko je njegov drugi prijatelj dejal, da »Lee nujno potrebuje resničnega superjunaka«. Zvezdnik je vse obtožbe proti Jerardu sprva zanikal, zdaj pa je stvari vzel v svoje roke. Z izkoriščevalcem, ki se je kot samodržec polastil njegovih osebnih in poslovnih stvari, se je odločil obračunati v sodni dvorani.