Novi Bond zamuja zaradi dojenčka

Zamujanje s snemanjem ustreza tudi režiserju Dannyju Boylu.

Z Rachel se veselita prvega skupnega otroka. FOTO: Reuters

2019. bi moral film priti v kinematografe.

Po vrsti ugibanj, kdo bo zaigral v novem James Bondu, je zdaj končno znano: James Bond ne bo ženska, kot so špekulirali nekateri, nitiali kateri drugi od čednih mladih igralcev, na katere so stavili ljubitelji te filmske sage. V vlogi agenta 007 bo, tako kot že štirikrat doslej, znova nastopil. Prav 50-letnik je, če gre verjeti govoricam, tudi eden od poglavitnih krivcev za to, da je snemanje najnovejše vohunske zgodbe nekoliko v zaostanku – zdaj se namreč bolj kakor snemanju posveča družinskim dolžnostim, saj bo prav v kratkem znova postal očka. Potomca mu bo rodila njegova žena, 48-letna igralka, s katero sta par od leta 2010. Oba imata otroke iz prejšnjih zvez, Daniel 25-letno hčerkoiz zakona z igralko, Rachel pa 11-letnega sina, čigar oče je hollywoodski režiserPrihajajoči dojenček bo prvi skupni otrok zakoncev. Par so pred kratkim opazili med sprehodom po New Yorku.Daniel in Rachel sta nosečnost razkrila pred dobrim tednom dni. »Kmalu se bo poznalo. Daniel in jaz sva tako srečna. Pričakujeva malega človečka. Nestrpno ga pričakujeva. To so tako skrivnostne reči,« je za časopis New York Times izjavila Rachel.Naslednji, 25. film o Jamesu Bondu, naslednik filma Spekter iz leta 2015, bi moral priti v kinematografe leta 2019. Daniel bo v vlogi nastopil že petič, s čimer pa še vedno ne bo podrl rekordov, ki sta ju postavilain– prvi je igral v šestih, drugi pa v sedmih filmih o Jamesu Bondu. Daniel je potrdil, da bo to njegov zadnji nastop v vlogi šarmantnega tajnega agenta. Prvič je nastopil v tej vlogi v filmu Casino Royale leta 2006. Sledili so Kvantum sočutja (2008), Skyfall (2012) in Spectre (2015).Če bo Bond res zamujal, bo imel režiserveč časa za dokončanje svojega trenutnega drugega projekta, filma, ki ga je navdihnila skupina The Beatles. Neimenovani vir je medijem razkril, da sprememba v urnikih snemanja Bonda ustreza vsem vpletenim.