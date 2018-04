Norveška princesa gre na operacijo

GETTY IMAGES Princesa Mette-Marit mora na manjši poseg, so sporočili iz palače. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Žena norveškega prestolonaslednika princesaje do velike noči na bolniški, je potrdila norveška kraljeva palača in še, da je imela princesa v zadnjem času več zdravstvenih težav., namestnik predstavnika za odnose z javnostmi v palači, se ni hotel spuščati v podrobnosti, kaj tare princeso, ni razkril. So pa norveški mediji pisali, da naj bi imela Mette-Marit danes manjšo operacijo, zaradi katere ne bo mogla opravljati obveznosti. Po nasvetu zdravnika je med drugim odpovedala tudi sobotno pot v nemški Leipzig.Žena princaje leta 2013 prestala operacijo na vratu, težave je namreč imela od leta 2008, ko je med obiskom v Ukrajini nesrečno padla. Leta 2016 se zaradi težav s hrbtom ni udeležila sprejema, ki so ga priredili v čast poljskega predsednika.V začetku letošnjega leta je 44-letna mati treh otrok –je iz njene prejšnje zveze, s princem ima dva otroka, princesoin princa– sporočila, da je konec lanskega leta trpela zaradi hude omotice in slabosti, zaradi slabega počutja je bila prisiljena odpovedati več obveznosti. Prepričana je bila, da trpi zaradi zgodnje menopavze, a kriva je bila vrtoglavica, natančneje benigna paroksizmalna položajna vrtoglavica (BPPV), ki lahko povzroči težave z ravnotežjem, omotico in slabost. K sreči je stanje, za katero naj bi bila kriva naporna vadba, ki se je je s prijateljicami lotila v tistem času, začasno in princesa se je spet kmalu dobro počutila.