Ni kazal penisa, ne da bi vprašal, ali lahko

Njegov film je bil tik pred premiero.

Paparaci so ga ujeli med sprehajanjem s psom.

Sloviti komik​se je umaknil iz javnosti, potem ko se je znašel v vrtincu razkrivanja spolnih zlorab v Hollywoodu. Nekoč je bil prvo ime komedije, v produkciji je imel vrsto nadaljevank, televizijskih oddaj in standupov, ki so jih po aferi umaknili s sporeda. Celo njegov težko pričakovani film I Love You Daddy (Rada te imam, očka) ni dočakal premiere. Nedavno so padlega zvezdnika paparaci ujeli med sprehajanjem psa v New Yorku. Petdesetletni Louis je bil oblečen v plašč olivne barve, obraz si je zakrival s kapo in sončnimi očali.Njegovo pravo ime je, v svoji zbirki nagrad in priznanj pa ima kar šest emmyjev.Kariera se mu je sesula, ker ga je pred meseci pet žensk obsodilo spolno neprimernega vedenja. Med njimi so bile štiri komedijantke:in. V zadnjih petnajstih letih naj bi se večkrat pred njimi samozadovoljeval, jih vprašal, ali se lahko razgali, ali pa je masturbiral, medtem ko je z njimi govoril po telefonu. Na dan razkritja obtožb novembra lani je v izjavi za javnost vse skupaj priznal, a dodal, da jim nikoli ni kazal svojega penisa, ne da bi prej vprašal, ali lahko. "Te zgodbe so resnične. Takrat sem verjel, da s tem ni nič narobe, ker sem vedno najprej vprašal. Žal sem prepozno spoznal, da to ni bilo prav."Po razkritju nečednosti so z njim pretrgali sodelovanje pri Netflixu, odpustil ga je HBO, prav tako FX, producenti že omenjenega filma in tudi agencija, ki ga je zastopala.