Nelly ji je baje roko položil na svoj penis

Ameriški reper Nelly se je znašel sredi škandala. Jane Doe (torej neznana prijaviteljica) ga je namreč obtožila, da jo je decembra 2016 po nekem koncertu v Angliji spolno nadlegoval in jo silil v oralni seks. Pravi, da sta s prijateljico kupili posebni vstopnici, da sta se mu lahko približali, se z njim spoznali in fotografirali. Menda jo je Nelly po koncertu povabil v garderobo, si tam slekel hlače, jo zgrabil za roko in jo položil na svoj penis. »Želiš si ga, mar ne?« jo je baje vprašal in pomignil proti svojemu korenjaku. Menda se je bala, da ji ne bodo verjeli »Rekla sem mu, da si tega ne želim, nato me je poskušal poljubiti. Rekel mi je, da si želi, da bi mu prišlo v moja usta.« Po njenih besedah mu ga je, čeprav se je besedno in drugače branila, celo uspelo poriniti v njena usta. Verjemi, kdor more, na koncu ji je le uspelo pobegniti, policiji pa da ga doslej ni prijavila, ker se je bala, da njeni zgodbi ne bi nihče verjel. Očitno se ji zdi s časovne distance zgodba zdaj že dovolj verjetna ...



Nelly je obtožbe zanikal.