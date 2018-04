Na kraljičini zabavi zapel tudi lomilec ženskih src

REUTERS Topovske salve kraljici v čast

Princ Harry in Meghan Markle sta na zabavo prišla v ujemajočih se temno modrih opravah.

S topovi streljali deset minut

Kraljici v čast so v soboto zadoneli tudi topovi. To se zgodi ob vsakem pomembnem kraljevskem dogodku, kar kraljičin rojstni dan vsekakor je. Salve, skupno jih je bilo kar 62, so odmevale približno deset minut, slišati jih je bilo iz londonskega Hyde parka, Windsorja in londonske trdnjave.

Britanska kraljicaje minuli konec tedna praznovala 92. rojstni dan in kot vsako leto poskrbela, da je bila zabava nepozabna. Na slavju v Royal Albert Hallu v Londonu se ji je kakopak pridružila vsa družina, bolj kot zabava pa je bil dogodek podoben pravem koncertu, saj so kraljici v čast nastopili mnogi njeni najljubši glasbeniki. Med njimi so bili avstralska pevka, lomilec ženskih srcin glasbena legenda, mlajšo generacijo zvezdnikov pa je zastopal KanadčanSlavje je kraljica sklenila na odru, obkrožena s svojimi najdražjimi, pridružili so se jim tudi vsi nastopajoči. Sledili so govori nekaterih kraljičinih najbližjih, za nekaj smeha pa je poskrbel kar sam prestolonaslednik princ, ko je kraljico najprej naslovil z vaše veličanstvo, takoj nato pa dodal mamica, s čimer je govoru, ki je sledil, najbrž želel dodati bolj osebni ton, a mu ni uspelo, saj kraljica ni bila najbolj navdušena in je zelo očitno zavila z očmi. Sledil je nasmešek, a mnogi britanski strokovnjaki za protokol so Charlesa okrcali, da ni bilo primerno, da je pred javnostjo kraljico naslovil z mamico. »Za vsakega odraslega človeka je nekoliko nerodno, če svojo mamo kliče mamica, da to stori prestolonaslednik in tako ogovori britansko kraljico pred polno dvorano, pa je to veliko več kot zgolj nerodno,« je dejal eden od njih.Kraljica je nastope spremljala iz svoje lože, v kateri so ji družbo delali Charles in njegova žena, princain, kraljičina hči princesaz družino ter vnukinjaz zaročencemin njena sestra. Williama na zabavi pričakovano ni spremljala, ki bi po nekaterih napovedih njunega tretjega otroka morala roditi že včeraj. Je pa veliko navdušenja požela Harryjeva zaročenka, ki je za priložnost izbrala temno modro obleko znane britanske modne oblikovalke, ki se je odlično ujemala s Harryjevo, zanjo pa je odštela dobrih 1300 evrov.