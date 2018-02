Minko so ujeli v objemu drugega

V sredo zvečer se je v fotografske objektive ujela čudovita Minka Kelly. Zadeva je dokaj nerodna, saj se je poljubljala z moškim, potem ko je z njim preživela prijetno večerjo v restavraciji v Los Angelesu. Za zdaj še ni znano, ali je moški novi ljubimec 37-letne zvezdnice, ki se je lani razšla z zvezdnikom Jessejem Williamsom iz najuspešnejše zdravniške žajfnice Talenti v belem (Grey's Anatomy). Za večerjo se je oblekla v sproščena oblačila, česar najverjetneje ne bi storila, če bi šlo za čisto pravi zmenek. Tudi dolžina poljuba naj ne bi bila dovolj dolga, da bi ga lahko brez pomisleka uvrstili med romantične in izključili običajni poljub v slovo. Skrivnostni moški je visok, postaven in prijetnega videza. Skupaj sta zapustila restavracijo Crossroads, se smehljala in sproščeno kramljala. Minka je kar žarela od dobre volje, njen spremljevalec pa je deloval samozavestno in odločno.

37

-letna lepotica se osredotoča na nadaljevanke.

Lani se je posvetila snemanju serije Titani, kar je nedvomno vplivalo na njen razhod s 36-letnim Williamsom, ki ga je uradno potrdila šele prejšnji teden. Zapletla naj bi se pred približno enim letom, ko sta skupaj snemala neko videoigrico v Parizu. Za časa njunega ljubimkanja sta se zelo redko pojavila skupaj, tako da je vse skupaj mejilo na trač. Situacija je bila še toliko bolj neprijetna, ker je Williams začel težko bitko za skrbništvo nad dvema otrokoma – štiriletno hčerko Saide in dveletnega sina Maceoja. Očitno njegova odtujena žena Aryn Drake-Lee ni hotela privoliti v miren in razumen razhod. Uradno sta prošnjo za ločitev vložila aprila, vendar Minka naj ne bi bila razlog za razhod. Aryn je nedavno Williamsa zbodla s trditvijo, da otroci njegovo novo punco kličejo Mama C. Pravi, da je to jasno kršenje skrbniškega dogovora, po katerem otrokom ne smeta predstavljati novih partnerjev, dokler nista z njimi vsaj šest mesecev. Jesse je pojasnil, da gre za dolgoletno skupno prijateljico, s katero ni romantično zapleten.