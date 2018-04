»Melania še okna ne sme odpreti«

Veliko sta se smejali

AP Macron in njegova žena sta obiskala ameriški predsedniški par. FOTO: AP

Omejitve

Žena francoskega predsednikase je v pogovoru za francoske medije po odmevnem obisku francoskega predsedniškega para v ZDA ta teden razgovorila o ameriški prvi dami. Opisala jo je kot zelo zabavno, očarljivo in inteligentno.Kot je povedala, je Melania zasebno čisto drugačna kot v javnosti, kjer 48-letna Slovenka velja za zelo zadržano. »Nasprotno, je zelo zabavna,« je dejala Macronova in dodala, da imata z Melanio podoben smisel za humor in se veliko smejita. Po njeni oceni ima Melania močno osebnost, vendar poskuša to prikriti. Srečanje ta teden ni bilo nujno prvo, saj sta Macronova ameriškega predsednika z ženo gostila že lani poleti v Parizu.Francoska prva dama (65), ki se še navaja na položaj oziroma omejitve, ki jih ta prinaša, tudi pravi, da je ameriški prvi dami veliko težje kot njej. »Melania ne more narediti ničesar, še okna ne sme odpreti. Ne more ven, jaz lahko grem vsak dan po Parizu,« je povedala.Brigitte Macron je 25 let starejša od svojega moža, ki je bil, ko sta se spoznala, njen dijak v gimnaziji.