Med maratonom lepotnih operacij je za minuto umrla

Z demerolom nad bolečine

guliver/cover images Heidi in Spencer sta bila prvi par resničnostne televizije in tabloidnih revij.

Preden sta bilain, sta bilain, pred desetletjem verjetno prvi parček resničnostne televizije in tabloidnih naslovnic. A sta postopno izginila izpod medijskih žarometov, sploh ko jima je lani na svet privekal prvorojenec. A vendar bi Heidi lahko izginila že mnogo prej in ne le iz rumenih medijev, ampak kar s sveta. Njena obsedenost z lepotnimi popravki jo je namreč skoraj stala življenje, saj se ji je za minuto celo ustavilo srce, Spencer pa se je že pripravljal na najhujše.Bila je obsedena z lepoto in popolnostjo. Nobena cena se ji ni zdela previsoka. Tako je pred slabim desetletjem, ko jih je štela 23, razmišljala Heidi, ki je brez potrpljenja, kot bi ji zmanjkovalo časa, želela v trenutku doseči visoko zastavljene lepotne cilje. Zato se je za maratonskih 24 ur ulegla na operacijsko mizo in prepustila kirurgom telo, naj ga gnetejo in oblikujejo po mili volji. Dvig obrvi, že drugo povečanje oprsja in že drugi lepotni popravek nosu, zmanjšanje podbradka … to so bili le štirje izmed desetih opravkov na urniku za tisti dan. Pri čemer pa ni pomislila, da je kaj takega morda več, kot njeno srce lahko prenese. »Za eno minuto sem umrla. Ustavilo se mi je srce,« je povedala in dodala, da je Spencer že mislil, da jo je za vselej izgubil. »Poklicali so ga moji varnostniki in mu povedali, da se mi je ustavilo srce ter se najverjetneje ne bom izvlekla.« A čeprav najbolj črnega scenarija ni bilo, saj je njeno mlado srce spet začelo biti, pot okrevanja ni bila znatno lažja. »Bolečine so bile neznosne. Lajšala sem jih z demerolom, ki pa je vse prej kot igračka. Te protibolečinske tablete so ubile!«Danes ve, da je z maratonom lepotnih posegov dosegla dno, ki pa je bilo hkrati tudi najboljša življenjska lekcija, kar jih je kdaj dobila. »Ko pogledam nazaj, je iz tega prišlo precej dobrega. Nase in na življenje sem začela gledati iz bolj zdrave perspektive. Ugotovila sem, kaj je resnično pomembno. Čeprav še danes ne morem verjeti, kaj sem delala s seboj. Takšnega rezanja in mesarjenja ne priporočam nikomur,« je zdaj sklenila blondinka, ki si je, če prevrtimo čas devet let naprej od skoraj usodne operacije, prsi spet pomanjšala in se začela posvečati temu, kar resnično šteje. Družini.