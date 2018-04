Med izpitom za avto je zaspal

Ni opravil izpita

2009 je končno naredil izpit za avto.

Živej je divje rockersko življenje, pa vendar znadobro pretehtati, kdaj je tveganje večje od morebitnega zadovoljstva. Zato se je zdaj poslovil od avtomobilskih ključev in ga bo naokoli raje prevažal le še voznik. A ne ker bi se zapletel v hudo prometno nesrečo, dovolj je bil rahel trk s ferrarijem, ki ni povzročil ne materialne škode ne poškodb, da se je odločil, da nikoli več ne sede na vozniški sedež. »Že tako je v zadnjem času vse manj vozil, po trku pa se je odločil, da sploh ne želi več za volan,« je povedal zvezdnikov sinin dodal, da je pri odločitvi precejšnjo vlogo igral strah pred morebitnimi tožbami. »Lahko bi bila le lažja nesreča, morda trk z udrtino, a ko bi ljudje videli, kdo je za volanom, bi hitro sledila večmilijonska tožba.«Osbourne verjetno nikoli ne bi dobil nagrade za voznika leta. Že izpit mu je uspelo položiti komaj pred devetimi leti, ko jih je štel 61, a ne ker ne bi poizkušal. »Tolikokrat sem delal izpit za avto, da sem že nehal šteti,« priznava rocker, ki pa z manevriranjem po cesti ni imel težav, ker tega ne bi bil sposoben, ampak zaradi, no, rockerskega življenja. Ki ga je zajemal s tako veliko žlico, da je pred časom za volanom, med opravljanjem izpita, celo zaspal. »Ko sem se zbudil, je bil na armaturi le listek, da izpita nisem opravil.« Kar pa seveda ni pomenilo, da doma vseeno nima zbirke avtomobilov. In vendar je vozil, četudi je zaradi tega 2003. skoraj pristal v grobu. Tedaj je na svoji posesti divjal naokoli na štirikolesniku in se raztreščil, kot je dolg in širok. »Lahko bi umrl. To me je streznilo,« je povedal pevec, tedaj s šestimi počenimi rebri, zlomljeno ključnico in poškodovanim vretencem.