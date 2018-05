Majhne laži prihajajo z velikim sijajem

FAYESVISION/WENN.COM Shailene Woodley je odlična igralka. FOTO: Guliver/cover Images

Š REESE WITHERSPOON/INSTAGRAM Reese in Laura med snemanjem nove sezone FOTO: Instagram

-letna Woodleyjeva je bila na snemanju dobro razpoložena.

Oboževalci televizijske nadaljevanke Majhne laži (Big Little Lies) so decembra skočili v zrak od sreče, ko so potrdili snemanje nove sezone. Besede so postale meso, saj so paparaci nedavno ujeli 26-letnoin njeno 29-letno igralsko kolegico, ko sta snemali na plaži v prelepi severni Kaliforniji. Dobre volje snemalne ekipe ni mogel pokvariti niti ledeno mrzel dan.Shailene še vedno igra mamo samohranilko Jane Chapman, medtem ko ostaja Zoe prikupna mačeha Bonnie Carlson. Shailene je med snemanjem preganjala dolgčas in mraz, tako da se je postavljala v stojo in capljala na mestu. V Kaliforniji rojena igralka je bila videti kot čisto prava deskarka, ki se bo vsak trenutek podala med valove. No, Zoe je imela nekoliko več težav z mrzlim vremenom, saj si je potegnila rokave čez dlani, da bi se vsaj malo ogrela. Snemanje druge sezone se je začelo ta mesec, svojo udeležbo so potrdile še nosilke projekta, vrnil se bo tudi, ne bo pa. To je bilo seveda pričakovano, saj njegov lik Perryja ni preživel prve sezone.Vendar to ne bo nič hudega, več kot nadomestila ga bo 68-letna oskarjevka, ki bo igrala Mary Louise Wright, Perryjevo mamo. Njen lik bo pripotoval v Monterey odkrivat, zakaj in kako je umrl njen sin. To je v skladu z ohlapno zgodbo nadaljevanja, v katerem se bo Bonnie soočala s krivdo, ker je umorila Perryja. Veliko več o nadaljevanju niso želeli razkriti. Glede na izjemno igralsko zasedbo, uspeh prve sezone in debel kupček denarja za produkcijo si lahko obetamo izjemno televizijsko doživetje.