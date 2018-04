Lepa Meghan gre po stopinjah Grace Kelly

Š BETTMANN ARCHIVE Zakon Rite Hayworth in Alija Salmana Age Khana ni trajal dolgo.

Edward VIII. je raje kot krono izbral ljubezen do dvakrat ločene Američanke in postal prvi britanski monarh, ki se je odrekel prestolu.

Spoznal jo je prek ljubice

AP Wallis Simpson se je poročila z Edwardom VIII. in postala vojvodinja Windsorska. FOTO: AP

Grace Kelly je imela v Hollywoodu bleščečo kariero, a jo je zamenjala za življenje na dvoru.

Zapeljala s ceste

REUTERS Meghan in Harry se bosta poročila čez dober mesec. FOTO: REUTERS

le še dober mesec loči od enega najpomembnejših dogodkov v življenju. Ne le zaradi poroke, ki je za vsak par prav poseben dan; ko bo princuobljubila večno zvestobo, bo namreč postala članica elitne skupine in hkrati le ena iz peščice "običajnih" Američank, ki se jim je uspelo priženiti v katero od kraljevih družin. Med njenimi predhodnicami so denimo, ki je s poroko s kraljempostala vojvodinja Windsorska, mlajša sestra, ki se je poročila s poljskim princem, in igralka, ki je leta 1949 postala žena princa. Med igralkami, ki so se poročile s plemiči, seveda ne gre pozabiti, ki jo je iz Hollywooda odpeljal monaški princWallis Simpson, za katero na stari celini pred poroko s kraljem Edwardom mnogi niso niti slišali, je bila dobro znana na oni strani Atlantskega oceana. Bila je dvakrat ločena ljubiteljica zabav, mode in denarja. Ko se je vanjo zaljubil Edward VIII., je njuno razmerje sprožilo pravo ustavno krizo v britanski kraljevi družini. Edward je Wallis spoznal prek ene svojih ljubic in se vanjo močno zaljubil. Postal je prvi britanski monarh, ki se je zaradi ljubezni prostovoljno odrekel prestolu. To se je zgodilo leta 1936, manj kot eno leto po prevzemu prestola. Takrat je bilo namreč povsem nesprejemljivo, da bi se glava anglikanske cerkve poročila z ločenko. Večno zvestobo sta si obljubila leta 1937, tri leta po tem, ko sta se spoznala, prevzela sta naziva vojvoda in vojvodinja Windsorska. Čeprav se je Edward za svojo drago močno žrtvoval, Wallisina ljubezen, kot je zapisano v njeni biografiji, ni trajala večno. Dobrih deset let po poroki je postala hladna in nasilna do moža in z ničimer več ji ni mogel ustreči. Kljub temu sta ostala poročena do njegove smrti leta 1972. Simpsonova je umrla leta 1986, stara je bila 89 let.Caroline Lee Bouvier, ki so jo mnogi imeli za lepšo od sestre Jacqueline Kennedy, se je eno leto, preden je njen svakoznanil kandidaturo za ameriškega predsednika, poročila s poljskim princem. Bila je njena druga poroka in njegova tretja, a niti ta ni trajala. Po 15 letih zakona sta se 1974. ločila.Grace Kelly je bila svojčas ena najbolj priljubljenih in najlepših hollywoodskih igralk. Pri komaj 26 letih pa je naredila konec bleščeči karieri, da bi postala prinčeva žena. Čez Atlantski ocean se je odpravila z več kot 80 kosi prtljage, od nje se je poslavljalo na tisoče ljudi. Prav toliko oboževalcev jo je osem dni pozneje pričakalo, ko je pristala v Monaku. Ko sta se Grace in Reinier aprila 1956 poročila, to ni bil le dogodek leta, temveč stoletja, na televizijskih zaslonih si je poroko ogledalo menda več kot 30 milijonov ljudi. Bila sta izjemno srečna, radost in veselje pa je leta 1982 pretrgala kruta usoda: Grace Kelly je med vožnjo doživela infarkt in zapeljala s ceste. Umrla je na kraju nesreče.Rita Hayworth je bila v štiridesetih letih prejšnjega stoletja kraljica filmskih platen. Oboževali so jo tako moški kot ženske, preden je usodni da dahnila princu italijanskih korenin Aliju Salmanu Agi Khanu, pa je bila poročena že dvakrat. Poročila sta se maja 1949, že dve leti pozneje pa je Rita vložila zahtevek za ločitev. Menda zato, ker ga je v klubu, kjer sta se spoznala, videla plesati z igralko. Ločitev je bila dokončna leta 1953, leta 1987 je Hayworthova umrla zaradi zapletov, povezanih z alzheimerjevo boleznijo.