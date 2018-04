Kraljica razkrila: Nikdar se ne izpostavljam soncu

Medtem ko je kraljičin mož princ Filip znan kot velik gurman, kraljica na hrano gleda drugače, bolj na sredstvo za preživetje kot tisto, v čemer bi neznansko uživala. Kadar obeduje sama, si ne beli glave s hrano in si privošči zgolj na žaru pečeno ali poširano ribo z nekaj kuhane zelenjave ali solate.

GETTY IMAGES/PURESTOCK Ne odreka se rdečemu mesu, alkoholu ali sladkorju. FOTO: GULIVER/THINKSTOCK

Britanska kraljicabo natanko čez en teden praznovala 92. rojstni dan, a v zadnjih nekaj desetletjih se je, vsaj sodeč po fotografijah, komajda postarala. Britanski strokovnjak, ki se ukvarja s tem, kako upočasniti staranje, je zdaj razkril, kaj kraljica počne, da je pri tako častitljivi starosti videti odlično. »Elizabeta II. ima neverjetno kožo, zasluge za to pa ima v glavnem njeno izogibanje sončnim žarkom. Nikoli, niti v mladosti, se ni izpostavljala soncu, pazljiva je bila predvsem pri tem, da žarki niso obsijali njenega obraza,« pojasnjuje Miles, ki je pohvalil njeno odločitev, da namesto na tropskih plažah dopustuje na Škotskem. »Raje kot na plaže hodi na posestvo Balmoral, kjer je občutno hladneje kot na jugu. In še tam si vedno, ko se na sončen dan odpravi ven, nadene klobuk, ali pa se pred soncem zaščiti s senčnikom,« nadaljuje strokovnjak in dodaja, da tudi druge kraljičine odločitve zelo dobro vplivajo na njen mladosten videz.Kraljica je denimo zagovornica načela, da je treba uživati vse v zmernih količinah. Ničemur se ne odreka, a tudi z ničimer ne pretirava. Povsem drugačno sliko so o njej te dni sicer naslikali Rusi, ki je zaradi zaostrovanja odnosov med državama res ne marajo. Prepričani so, da je Elizabeta II. pijanka, ki da zaužije tudi do pet alkoholnih pijač na dan. To je trdil ruski senator, ki je za njeno najljubšo pijačo razglasil brendi. Že s tem je brcnil v temo, saj je dobro znano dejstvo, da je njena najljubša pijača penina, ki jo rada srkne pred spanjem, pred kosilom pa si privošči džin. Ne odreka se niti sladkorju, pred zajtrkom denimo najprej spije čaj in zraven poje piškot ali dva. Kadar ji za prvi obrok ne teknejo koruzni kosmiči, si privošči toast z marmelado, obožuje čokolado. Njeno kosilo je navadno nekaj lahkega in zdravega, piščanec ali riba z zelenjavo, ob večerih pa ne sme manjkati rdeče meso, kraljica obožuje teletino in fazana.