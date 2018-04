Kraljica ne plača niti minimalca

GETTY IMAGES Vrtnarji morajo skrbeti, da je okolica vseh palač in drugih rezidenc vedno urejena. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

GETTY IMAGES Na dvoru med drugim potrebujejo skrbnike konj, jahače in kočijaže. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Britanska kraljicanaj bi bila vredna 476 milijonov evrov, toliko naj bi znašalo njeno premoženje tako v premičninah kot nepremičninah, letni prihodek kraljeve družine pa je 94 milijonov. S takšnim premoženjem si kraljevi seveda lahko privoščijo veliko pomočnikov, ki skrbijo za njihovo udobje ter vzdržujejo kakovost njihovega življenja na ravni, ki so je vajeni. A ne glede na to, da imajo na razpolago precej denarja, to ne pomeni, da kraljeva družina z njim rada razmetava.Službe, ki jih ponujajo, so znane kot ne najbolje plačane, če že ne zelo slabo plačane. Nedavno so denimo objavili oglas, da iščejo pomočnico snažilke v Buckinghamski palači, plačali pa bi ji 10 evrov na uro, kar je tri evre manj, kot znaša minimalna urna postavka v Londonu, ki jo je določil londonski župan. Poleg snažilk in njihovih pomočnikov kraljeva družina zaposluje butlerje, pomivalce, vrtnarje in pomočnike vrtnarjev, negovalca konj, jezdeca, telefonista, strokovnjaka za družabna omrežja, vodjo gospodinjstva in kraljičino osebno tajnico, seveda poleg kuharjev, natakarjev, sobaric, pomivalcev oken in drugih.je bil najbolj slaven kraljevi butler in eden najboljših prijateljev že pokojne princese. Koliko je zaslužil, ni znano, je pa kraljeva palača leta 2011 objavila razpis za butlerjevega pomočnika. Ponujali so skromno začetno plačo v višini zgolj 1400 evrov na mesec, je pa res, da je bilo vključeno brezplačno bivališče, saj se je od kandidatov pričakovalo, da se bodo preselili na posestvo Balmoral oziroma Holyroodhouse. Pet let pozneje so v Buckinghamski palači iskali nekoga, ki bi pomival posodo. Delo je bilo, se zdi, bolj zahtevno od dela butlerja, saj je bilo tudi bolje plačano. V enem mesecu bi pomivalec namreč zaslužil 1600 evrov in na posestvu bival brezplačno.»Pomagali boste skupini v kuhinji z vzdrževanjem čistega delovnega okolja ter kuharjem in njihovim pomočnikom zagotavljali posodo in pripomočke, ki jih potrebujejo pri vsakodnevni pripravi na stotine obrokov za kraljevo družino in zaposlene,« je denimo pisalo v oglasu. Leta 2014 je kraljeva družina iskala nekoga, ki bi skrbel za njihove konje, jih krtačil, hranil, jim čistil, a jih tudi jezdil ter treniral žrebeta. Kandidatu so ponujali slabih 2000 evrov mesečne plače.Še nekoliko več zasluži telefonist, a njegova služba je precej stresna, saj v kraljevi palači prejmejo okrog 7000 klicev na teden. Njegova mesečna plača znaša 2200 evrov, upravičen je do dodatkov. Strokovnjak za družabna omrežja, ki so ga iskali predlani, ko so se tudi kraljevi modernizirali in postali prisotni na različnih platformah, zasluži 4750 evrov mesečno, skrbeti pa mora za uradne strani kraljeve družine na facebooku, twitterju, instagramu in drugih omrežjih. Več kot dvakrat več pa zasluži vodja gospodinjstva, ki je pravzaprav šef preostalim zaposlenim v gospodinjstvu; razporeja naloge zaposlenih v kuhinji, sobaric, snažilk in ostalih, za kar je nekdanji vodja gospodinjstvamesečno prejel zavidljivih 11.600 evrov. Na vrhu lestvice je seveda kraljičina osebna tajnica oziroma tajnik, ki lahko zasluži do 14 tisočakov na mesec.