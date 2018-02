Kot da bi oblekla zaveso

Vojvodinja Cambriška skorajda vedno navduši z izbiro garderobe za uradne obiske in dogodke, pa tudi z oblačili, ki jih nosi v prostem času. Pred dnevi pa je vojvodinja Catherine med obiskom na Švedskem brcnila v temo. Tako so vsaj odločili modni navdušenci, ki budno spremljajo Catherinine modne podvige. Noseča vojvodinja, ki bo svojega tretja otroka rodila aprila, se je odločila za modro žametno obleko s cvetličnim potiskom modne hiše Erdem. Catherine se navadno drži bolj čistih linij in vzorcev, a tokratna obleka je bila daleč od tega. Tudi zato so bili najbrž mnogi presenečeni. Socialna omrežja so nemudoma preplavila sporočila o tem, češ da je vojvodinja videti precej starejša, kroj obleke pa da je staromoden.

Mnogi so se spraševali, kaj se je zgodilo z njenim čutom za modo, da se je odločila nase navleči tako grozljivo obleko, ki so jo spet drugi primerjali z zavesami in prevleka za naslonjače. Tretji so medtem Catherine namignili, da bi bil čas, da prestol modne ikone prepusti bodoči svakinji Meghan Markle. Ta si vztrajno utira prostor v srca ljubiteljev britanske kraljeve družine. Že na božični maši, ki se je je skupaj s kraljevo družino udeležila tudi Meghan, so bile vse oči uprte vanjo in požela je veliko pohval. Že takrat so mnogi primerjali Meghanino eleganco z ne najbolj posrečeno izbiro Catherininega plašča, ki je bil prazničen, a ne dovolj poseben. Nekoč je veljalo, da se vse, kar Catherine obleče, spremeni v dobiček oziroma takoj razproda, zdaj pa je suvereno v to smer zakorakala tudi Meghan in kot kaže bo svakinjo kmalu tudi prehitela.