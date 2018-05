Kate in William šokirala! Ime je dobil po umorjenem lordu

GETTY IMAGES Lord Mountbatten (levo) je bil zelo naklonjen poroki med kraljico Elizabeto II. in princem Philipom. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Mali princ bo vodja

Tako je menda zapisano v zvezdah. Louis Arthur Charles je na svet prijokal 23. aprila ob 11.01, kar pomeni, da je po horoskopu bik, njegova Luna pa je bila v času rojstva v levu. To pomeni, da bo trdno stal na tleh, imel bo odlične vodstvene sposobnosti, rad bo v središču pozornosti, hkrati pa bo tudi izjemno priljubljen in uspešen ne glede na to, česa se bo lotil.

Cambridgeeva sta vse presenetila s tem, da sta tretjemu otroku nadela ime(obveljala bo francoska izgovorjava Lui, ne Luis, kot bi ime izgovorili Britanci, op. p.). Mnogi so se šalili, da sta s tem izrazila svoje neodobravanje Brexita, saj je Louis tipično francosko ime, ne nazadnje ga je nosilo kar 18 francoskih kraljev, a le redki vedo, da je bilo Louis ime tudi prastricu princa, dečkovega dedka. Charles je imel »strica Louisa«, kot ga je klical, zelo rad, bil je tudi neke vrste njegov mentor, njegovo življenje pa se je končalo tragično. Leta 1979 je bilumorjen, ko so mu pripadniki Irske republikanske armade (IRA) pod ribiški čoln nastavili bombo. V terorističnem napadu na Irskem so takrat umrli tudi njegov vnuk, komaj 14-letni, ženain prijatelj. Bombo je na krov noč prej pretihotapil aktivist IRE, ki so ga še istega leta obsodili zaradi umora, a je bil leta 1998 izpuščen iz zapora.Princ Charles je o Louisu Mountbattnu, nekdanjem generalnem guvernerju Indije, govoril kot o svojem »dedku, ki ga nikoli ni imel«, in občudoval ga je bolj kot vse druge. Lord Louis Mountbatten se je rodil leta 1900 v Windsorju kot princ Louis, njegova prababica je bila kraljica, sestra pa princesa, mama princa, ki je pozneje postal mož kraljiceDa se je to zgodilo, gre velika zasluga prav lordu Louisu, ki je zvezo več kot odobraval, Philipa pa je spodbujal, naj se zanjo potrudi in ji dvori, kot se spodobi. Stric, kot so ga klicali najbližji, je bil še posebno naklonjen Philipovemu prvorojencu Charlesu in naklonjenost je bila obojestranska. Louis, oče dveh hčera, si je namreč zelo želel sina, ker pa se mu želja ni uresničila, je kot sina vzljubil Charlesa.