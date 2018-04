Kate Hudson bo končno dobila hčerko

guliver/cover images Tretjega otroka bo dobila s tretjim partnerjem.

»Z otroki še nisem opravila. Super bi bilo imeti še hčerko!« je dejala prejšnji mesec

instagram Roza baloni na zabavi ob razkritju spola so povedali več kot besede.

3 mesece ji je bilo vseskozi slabo.

Že skoraj vse življenje je mati. No, vsaj vse svoje odraslo življenje, saj je s prvorojencem, ki se ji je rodil v zakonu s, že pri 23 letih stopila na pot starševstva. Fantiču pa je osem let pozneje sledil mlajši bratec, ki se je rodil iz njene ljubezni z. A je kljub dvema otrokomavendar žejalo po še tretjem. Natančneje, hrepenela je še po hčerki. Očitno so bile njene tihe želje uslišane, saj ji zdaj že več kot tri mesece pod srcem raste deklica.Vročica jo je zajela že pred skoraj petimi leti. Tedaj je njen bratz ženopozdravil hčerko, ki je Kate v trenutku ukradla srce. »Med njo in Rio se je spletla posebna vez in Kate je zahrepenela, da bi tudi sama izkusila, kako je imeti hčerko,« je povedal vir. A tega si hollywoodska lepotica tedaj pač ni mogla obetati, saj je njena ljubezen z Bellamyjem splavala po vodi in pristala je na trgu samskih. Želja po dojenčici pa je še vedno tlela v njej. Razplamtela se je pred dobrim letom, ko je v dolgoletnem prijatelju, polbratu svoje najboljše prijateljice, nenadoma, kot bi ji z oči odpadle plašnice, prepoznala moškega svojega življenja. »Skoraj nemudoma je vedela, da si z njim želi otroka. Če bi z njim dobila punčko, bi to bila to češnja na vrhu smetane,« je povedal vir in dodal, da je v Dannyju, ko ga je gledala s svojima sinovoma, prepoznala izjemen očetovski potencial. Vseeno svojih želja ni obešala na veliki zvon vse do prejšnjega meseca, ko je vendar na glas priznala, da si še želi otrok. A da to ni zgolj njena odločitev, da mora ugotoviti, »ali in koliko otrok si želi Danny«. To pa je bilo očitno le metanje peska v oči javnosti, saj je tedaj že več kot močno okušala jutranje slabosti.V zadnjih treh mesecih ni bilo dne, ko ji ne bi šlo na bruhanje. »Še nikoli mi ni bilo tako slabo. Ne z Ryderjem ne z Binghamom nisem občutila tolikšne jutranje slabosti. Ob vsem mi je šlo na bruhanje, celo ob slikah hrane. Če sem bila na kakšnih družabnih videti v redu in se smehljala, vse je bilo laž,« je zdaj povedala Hudsonova, a s prešernim nasmehom na ustih. Kajti – presenečenje, že več kot en trimester je v blagoslovljenem stanju. »Z Dannyjem sva poskušala nosečnost ohranjati skrivnost, kolikor dolgo bi bilo to mogoče, a trebuha ne morem več skriti. Prikrivanje bi me preveč izčrpalo. Moja sinova, Danny in jaz smo presrečni!« je zatulila na instagramu. Dodala je kratek domači video z zabave, na kateri je razkrila spol prihajajočega otroka. Kajti ko je v zrak poletelo več kot deset roza balončkov, so bile vse besede odveč. Čeprav si mogla pomagati, da ne bi še na glas poudarila spola dojenčka, kot bi še sama ne mogla verjeti. »Deklica je!«