K pevki z nožem in vrvjo

Horde zalezovalcev

Verjetno ji zmanjkuje prstov na rokah in nogah, če hoče prešteti, koliko moškim je že omračila razum. V zadnjih nekaj letih so bili med njim Jacob Kulke, Timothy Sweet, Frank Andrew Hoover, Mohammed Jaffar itd.

oboževalci so jo nadlegovali v zadnjem mesecu.

Pevkaje moške očitno obnorela. Pred slabim mesecem jeoropal banko v bizarnem poizkusu, da s kriminalnim podvigom navduši in omreži blondinko; menda je del plena, da ji dokaže svojo ljubezen, celo zalučal čez ograjo na njeno dvorišče. V začetku tega meseca se je k njej priplazil 23-letni brezdomecin si zaradi vdora na tujo posest prislužil nekaj dni za zapahi, konec minulega tedna pa je policija prijela še 38-letnega, ki se je okoli zvezdničine hiše smukal opremljen s smučarsko masko, ki mu je zakrivala obraz, v rokavicah, da ne bi puščal prstnih odtisov, v avtu pa je imel nož, vrv in strelno orožje.Od domačega kraja Broomfield v ameriški zvezni državi Kolorado do Los Angelesa, kjer si je pevka ustvarila dom, je prevozil več kot 1600 kilometrov. Mala malica, samo da uzre žensko, ki mu je zmešala glavo. Čeprav se mu je nato verjetno malce povesil nos, saj lepotičke na njeno srečo tedaj ni bilo doma, ga je pa opazilo njeno varnostno osebje in poklicalo predstavnike zakona. Policisti so pri njem in v njegovem avtomobilu našli precej več, kot so pričakovali, tudi če pozabimo na smučarko masko in rokavice iz lateksa, ki jih je nosil; našli so namreč še vrv, nož, dodatne črne rokavice, pištolo in naboje, stekleničke več vrst zdravil na recept, med njimi opiate in antidepresive z dokumentacijo psihiatrov. Sandrock je ob aretaciji trdil, da trpi za depresijo, bipolarno motnjo in obsesivno-kompulzivno motnjo.Prijeli so ga, strpali v pripor in ga po plačilu varščine kmalu izpustili na pogojno svobodo. Seveda z začasnim nalogom prepovedi približevanja zvezdnici, zaslišanje je razpisano za 9. maj.