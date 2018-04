Je Brada Pitta omrežila lepa profesorica?

FAYESVISION/WENN.COM Brad in Angelina sta veljala za superpar. FOTO: Guliver/Cover Images

Brad Pitt je s svojo fundacijo pomagal na stotine ljudem do doma in varnosti.

Njena predavanja so odlično obiskana.

-letna Neri je tudi uspešna umetnica.

Ni skrivnost, da je 54-letnivelik ljubitelj arhitekture in notranjega oblikovanja. Gre za strast, ki jo deli z 42-letno profesorico in umetnico. Po poročanju rumenega tiska naj bi se zvezdnik in lepotica spoznala, ko jo je igralec pritegnil k sodelovanju pri projektu. »Brad in Neri sta se v trenutku ujela, ker ju združuje ljubezen do arhitekture, oblikovanja in umetnosti. Njun odnos bi najbolje opisali kot profesionalno prijateljstvo,« je razkril vir, ki v isti sapi trdi, da prijateljstvo doslej ni preraslo v romanco, obstaja pa veliko možnosti, da se to v kratkem zgodi. »Njuno prijateljstvo se ni spremenilo v afero, oba sta zelo previdna, a to je, kot rečeno, profesionalno prijateljstvo.«Neri je ameriškega in izraelskega rodu, zaposlena je kot profesorica na MIT Media Lab, kjer je ustanovila in vodi skupino Mediated Matter. Temnolasa lepotica je bila poročena z argentinskim skladateljem. Poleg tega, da je lepa in pametna, je uspešna umetnica, njena dela so bila razstavljena v uglednih razstaviščih MoMA, Pompidou, MAK, bostonski muzej sodobnih umetnosti. Brad se še vedno posveča svoji dobrodelni fundaciji Make It Right, ki gradi poceni hiše s sončno energijo za skupnosti in posameznike v stiski. Zvezdnik je sodeloval z arhitekti z vsega sveta, da je izdelal domove za žrtve orkana Katrina, ki je prizadel New Orleans in okolico. Pomagal je tudi prebivalcem New Jerseyja in Kansas Cityja.Novica o njegovi novi prijateljici je odjeknila nekaj tednov pred potrditvijo njegove ločitve od. »Pogoji ločitve so dokončno postavljeni, odvetniki zapisujejo zadnje podrobnosti. Takoj po razhodu je bilo hudo, še posebno zaradi Angelininih obtožb. A zdaj se dobro razumeta, oba se strinjata, da je zavoljo otrok bolje, da imata spoštljiv odnos.«