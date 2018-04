Izvoljenca zasnubil v lokalu s hitro prehrano

instagram Marc Jacobs in Charly Defrancesco se bosta sprehodila pred oltar.

Oblikovalčeva prejšnja zaroka z brazilskim podjetnikom ni privedla do poroke.

Padel na kolena

instagram Padel je na koleno in slišal tako želeni da.

2015.

sta prvič javno pokazala, da sta se zaljubila.

Kako ljubezni svojega življenja izkazati resničnost čustev in jo zaprositi, da s teboj preživi preostanek življenja? Klasično z romantično večerjo v soju sveč in morda prstanom, skritim v sladici ali kozarcu šampanjca? S precej večjo gesto, denimo, da najpomembnejše vprašanje izpišite na nebu? Ali zgolj bleknete to, kar vam leži na srcu? Modni oblikovalecse je vsekakor odločil za veliko gesto, ki pa je bila vseeno svetlobna leta oddaljena od razkošne, že skoraj kičaste snubitve, kakršno bi morda pričakovali od newyorškega oblikovalca s precej ekstravagantnim smislom za estetiko. Namesto za intimo se je namreč odločil za množičnost in namesto za petično restavracijo za lokal z mehiško hitro prehrano.Ko je Jacobs svojega izbrancaodpeljal na prigrizek v lokal s hitro prehrano, se temu verjetno sanjalo ni, da ga bo tam pričakalo precej več od tortilje in gvakamola. Preprosto okrepčevalnico so namreč nenadoma napolnili zvoki skladbe Kiss pokojnega, vanjo pa je pridrla množica plesalcev ter se začela usklajeno pozibavati in zvijati. V tistem je Jacobs, da je vsaj malce ohranil tradicijo, padel na eno koleno in dragemu, ob katerem mu srce hitreje bije že vsaj tri leta, postavil usodno vprašanje. »In to se je nato zgodilo... Charly Defrancesco, bi se poročil z menoj?« je modni strokovnjak pozabil na svoj odpor do družabnih omrežij in ta tako pomembni in radostni dogodek najavil, s spremljajočim posnetkom nevsakdanje snubitve, na svojem profilu na instagramu. Nemudoma so se vsule čestitke.Jacobs in sodobna tehnologija ne hodita z roko v roki. »Še televizije ne znam prižgati sam. Instagram pa – ljudje se oblačijo le, da posnamejo selfie. Uredijo se, nato pa ostanejo doma in o tem pišejo. Tega ne razumem, vse se izključuje med seboj,« priznava Jacobs, ki pa je na odpor do deljenja utrinkov iz svoje zasebnosti s svetom malce pozabil, ko se je v njegovem življenju pojavil Defrancesco, nekdanji maneken, sicer pa izdelovalec luksuznih sveč, priljubljenih v zvezdniških krogih. Kajti če poprej na družabnih omrežjih ni razkazoval čustev do brazilskega podjetnika, s katerim sta leta 2010 razdrla zaroko, in na veliki zvon ni obešal romance s pornografskim zvezdnikom, s katerim sta se razšla leta 2013, so njegova čustva do Charlyja na instagramu več kot dobro dokumentirana.