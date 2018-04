Informacije o Trumpovem pankrtu plačali 30 tisočakov

NEW YORK – Ameriški opravljivi časnik National Enquirer je nekdanjemu vratarju Trumpove stolpnice pri ZN v New Yorku plačal 30.000 dolarjev za zgodbo o tem, da ima predsednik ZDA Donald Trump nezakonskega otroka z nekdanjo uslužbenko v njegovi stolpnici. Dino Sajudin je pred prodajo govoric opravil test z detektorjem laži.



O zgodbi poroča tiskovna agencija AP, ki navaja, da je Sajudin pobral denar, osem mesecev preden je nekdanja Playboyeva zajčica Karen McDougal od tabloida za svojo zgodbo o razmerju z newyorškim milijarderjem prejela 150.000 dolarjev (dobrih 121 tisoč evrov).



Vratar je dobil veliko manj, ker ni bil neposredni udeleženec ali priča Trumpovih vragolij, ampak je le prenašal naprej to, kar je slišal. Govorice so se National Enquirerju, kot kaže, zdele dovolj kredibilne za plačilo 30.000 dolarjev (dobrih 24 tisoč evrov) pred predsedniškimi volitvami 2016. Razmerje z mlado žensko Sajudin je v zameno za denar podpisal ostro pogodbo o molku z grožnjo kazni v višini milijona dolarjev, če bo kaj črhnil o tem komu drugemu. National Enquirer je pozitiven do Trumpa in negativen do njegovih nasprotnikov. Sajudin naj bi dobil denar za molk pred volitvami zato, da National Enquirer zgodbo pokoplje.



Trump naj bi imel razmerje z mlado žensko, ki je delala v njegovi stolpnici pri Vzhodni reki na Manhattnu. Trump je to poslopje najprej želel poimenovati Stolp ZN, vendar je dobil rdečo luč od sosedov čez prvo avenijo in se je odločil za ime Trumpov svetovni stolp (Trump World Tower).



Ženska, ki naj bi imela razmerje in otroka s Trumpom, to sicer zanika in AP poroča, da je zgodbo označila za lažno. Sajudin je za AP pripravljen spregovoriti le, če mu plačajo. AP pa je uspel potrditi plačilo 30.000 dolarjev Sajudinu s strani American Media, ki je starševsko podjetje tabloida.