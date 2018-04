Igralka Rachel McAdams povila prvega otroka

NIKKI NELSON/ WENN Rachel McAdams in Ryan Gosling sta bila par štiri leta. FOTO: Guliver/cover Images

WENN.COM Igralka je bila nominirana za oskarja. FOTO: Guliver/cover Images

39

-letnica je končno našla pravega partnerja.

Na seznam slavnih igralk mamic se je vpisala tudi. Prikupna 39-letnica in njen fantsta po poročanju spletne revije Hollywood Pipeline dobila dečka. Objavili so tudi fotografijo, na kateri domnevno nosita otroško lupinico z novorojenčkom. Za zdaj še ni uradnega podatka, kdaj je Rachel rodila. Nič čudnega, saj spada med zvezdnice, ki najuspešneje skrivajo svoje zasebno življenje. Že zgolj novica, da je noseča, je prišla v javnost šele februarja in tudi njeno razmerje s scenaristom Lindnom je javnosti znano manj kot leto dni.Linden je scenarist, ki se je podpisal pod uspešnico Samo tebe si želim (Dear John iz leta 2010), ki je nastala kot adaptacija romana. Da sta se Rachel in Jamie zapletla, se je začelo šušljati aprila lani, razmerje sta potrdila junija. Od takrat se je igralka le redko pojavljala v javnosti, na rdeči preprogi je ni bilo opaziti od septembra. Pomenljivo je bilo, da se februarja ni udeležila premiere svojega filma Družabni večer (Game Night), kar je tudi sprožilo prva ugibanja, da je morda noseča.Materinstva se je zelo veselila. Leta 2009 je v intervjuju izjavila, da komaj čaka, da bo postala mama: "Rada bi imela nekaj otrok, to bi bilo super. Komaj čakam, da se zgodi." Dodala je, da si želi, da bi bila tako dobra v starševstvu, kot je bila njena mama. "Moja mama mi je v velik navdih. Je medicinska sestra, zelo skrbna in nežna. Ob njej sem lahko takšna, kot sem. Upam, da bom tako krasna kot ona." Leto za tem je izjavila, da veliko razmišlja o otrocih, da pa je seveda vse odvisno od tega, ali bo našla pravega partnerja.Za oskarja nominirana igralka je imela v preteklosti kar nekaj odmevnih razmerij. Leta 2003 se je za štiri leta zapletla s soigralcem iz filma Beležnica (Notebook) ​. Naslednje bolj odmevno razmerje je začela leta 2010 z, ki ga je spoznala med snemanjem filma Polnoč v Parizu (Midnight in Paris) slovitega. Razšla sta se leta 2013.