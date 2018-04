Glasbeni svet v šoku: umrl svetovno znani DJ

Poslovil se je svetovno znani švedski. Umrl je v Omanu star je bil 28 let. Vzrok smrti zvezdnika za zdaj še ni znan.Glasbenika s pravim imenomso mrtvega našli v omanski prestolnici Maskat.Avicii je sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugimin skupino Coldplay. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so Wake Me Up, Hey Brother in Waiting For Love.Kot so v izjavi sporočili njegovi predstavniki, je njegova »družina užaloščena in prosijo vse, naj v tem težkem času spoštujejo njihovo potrebo po zasebnosti«.