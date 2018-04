Rita Ora. FOTO: Youtube

Tudije ena izmed številnih glasbenic, ki so sodelovale s pokojnim didžejem, zato se je odločila, da se mu bo na svojem koncertu na Nizozemskem poklonila z minuto molka.Občinstvo je nagovorila z besedami, da bo zelo težko zapela pesem Lonely Togerther in da je Avicii spremenil njeno življenje. Nato je zaprla oči, mikrofon skrila za hrbet in obmolknila. Z njo pa skoraj 40.000 ljudi, ki so prišli na festival 538Koningsdag.Lonely Together sta Avicii in Rita objavila letos.