Agonija končana, pogrešana Miša je doma

Družina Petre Lampret Golob je prestala hud in težak teden. Skrivnostno in nenavadno izginotje višavske terierke Miše je družino pahnilo v agonijo, zaradi katere hči Živa ni jedla, spala in se je z muko prebijala iz dneva v dan. Najditelj jo je odpeljal v Novo mesto Vsa Slovenija je iskala psičko, zapisi obupane mame pa so se po spletu širili kot požar. Ko so že mislili, da Miše ne