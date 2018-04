FOTO: V šovu seks: potrebneža nista vedela, da so nastavili kamero

»Kamera, v k****. Je*** te, življenje.« To so bile prve besede obžalovanja, udeleženca resničnostnega šova Zadruga, ki je skrivoma seksal z. Mislil je, da za njuno početje ne bo nihče izvedel, a se je zelo zmotil. Produkcija šova je namreč poskrbela, da je na posestvu čim manj sivih lis, kjer se udeleženci lahko skrijejo pred očmi javnosti. Tudi njun kotiček je bil pod nadzorom. Vroča akcija se je takoj končala, Miki pa je preklinjal in dejal, da ničesar ne priznata, čeprav so ju kamere zalotile ...Nadežda je po akciji imela druge težave. V temi se je namreč podala v lov za izgubljenimi spodnjicami. Ali jih je našla, ni znano.