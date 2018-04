FOTO: To so zvezdniki, ki se borijo z bipolarno motnjo

Kontroverzno obnašanje Russell Branda gre pogosto pripisati prav njegovi bolezni. FOTO: Reuters

Slabost je tudi prednost

Vivien Leigh je vse življenje padala iz hudih depresij v manijo.

Težavna, a nepozabna

Catherine Zeta-Jones je bila vesela, da je simptomom končno lahko dala ime. FOTO: Reuters

Predanost in bolezen

Sinead O' Connor ima boljše in slabše trenutke. FOTO: X17online.com

Ni lahko, a se bori

Bipolarni zvedniki

Z bipolarno motno se je bojeval slavni kitarist Jimmy Hendrix, ki je svoja nihanja razpoloženja opisal v pesmi Manic depression, in pevec Kurt Cobain. Imeli so jo pisatelj nobelovec Ernest Hemingway, pevec Frank Sinatra in nekdanji predsednik vlade združenega kraljestva Winston Churchill.

je o bipolarni motnji prvič spregovoril v dokumentarnem filmu leta 2008. Z dvema oskarjema nagrajeni igralec, ki so ga med zvezde izstrelili akcijski filmi, nato pa je kariero pri filmu nadgradil še kot režiser, si je kljub nenehnemu boju s seboj zgradil izjemno kariero, na zasebnem področju pa mu ni šlo vselej kot po maslu. Leta 2006 je polnil opravljive rubrike z vožnjo pod vplivom alkohola in upiranjem aretaciji, leta 2012 pa je bil obtožen nasilja v družini.je diagnozo bipolarna motnja dobil še kot otrok. Težavna osebnost mu je povzročala preglavice tako v karieri kot tudi v zasebnem življenju. Zaradi kontroverznih opazk je izgubil službo na MTV-ju in BBC-ju, njegov zakon spa je trajal manj kot dve leti. Kot je opisal v dveh biografijah, se je po nesrečnem otroštvu bojeval z odvisnostjo od mamil in seksa. Zelo samosvoje osebnostne značilnosti pa niso bile zgolj ovira – med zvezde ga je namreč popeljala prav nenavadna kombinacija ambicioznosti in pretirane občutljivosti.Dokaz za to, da duševna motnja ni ovira za izjemno kariero, je tudi kultna igralka zlate filmske dobe. Nesmrtno slavo ji je prinesla vloga Scarlett O’Hara v filmu V vrtincu, junakinjo pa je tako odlično upodobila prav po zaslugi edinstvenega temperamenta, ki je bil deloma tudi rezultat diagnoze. Karizma, ki jo je izžarevala na filmu, je odtehtala njeno pogosto naporno vedenje med snemanji. Igralka je bila znana po tem, da je padala iz hudih depresij v manijo, bolezen pa so ji poskušali ozdraviti celo z elektrošoki.Oskarjevkaje za bipolarno motnjo izvedela leta 2000, ko se je strta zaradi bolezni možaobrnila po pomoč k strokovnjakom. Ti so ugotovili, da zvezdnica ni preprosto depresivna zaradi boja z rakom na grlu, ki ga je imel soprog, pač pa, da so njene težave trajnejše narave. Catherine je takrat dejala, da si je ob diagnozi pravzaprav oddahnila, saj je končno lahko poimenovala občutke, ki jih je v sebi opažala že leta. »Moj cilj je biti ves čas nekje na sredini,« je povedala o nihanjih razpoloženja, ki jih je stres ob moževi bolezni še povečal., ki je v devetdesetih zaslovela z romantično balado Nothing Compares 2U, je bipolarno motnjo priznala leta 2007. Bolezen ji je uničila odnose z družino in bližnjimi ter jo popolnoma osamila, zaradi težav pa je že poskušala tudi narediti samomor. Lani je na spletu objavila pretresljiv video, v katerem je podrobno spregovorila o svojem boju z duševno boleznijo.