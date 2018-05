Presenečenje pokvarjeno: razkrili, kakšno obleko bo nosila Meghan

Poletni dopust na Hrvaškem? Prej raje preberite tole

LJUBLJANA – Čeprav je Hrvaška ena dražjih držav, Slovenke in Slovenci še vedno najbolj množično hodimo na počitnice prav k našim južnim sosedom. Mnogi bolj zaradi bližine in nostalgije kot zaradi dobre turistične ponudbe. Tudi letos turiste na Hrvaškem čaka mnogo podražitev. So šli Hrvati tokrat le predaleč in bodo s previsokimi cenami dosegli prav nasproten učinek od