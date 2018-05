FOTO: Mala princesa s poljubom očarala svet in bratca

Takoj ko so romale na družbena omrežja, so obnorele svet. Fotografije, pravzaprav fotografiji hčere Kate Middelton in princa Williama, ki ljubkuje svojega najmlajšega bratca Louisa. Ta se je rodil pred 14 dnevi, odtlej pa kraljeva družina javnosti še ni posredovala nobene fotografije.



Zdaj so na dvoru – v Kensingtonski palači – na twitterju zapisali, da vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem delita fotografiji princese Charlotte in princa Louisa s svetom. Kot so še dodali, ju je posnela njuna mama Kate. Nastali sta 2. maja, na tretji rojstni dan male princese.



Britanski mediji so takoj našli podobnost s fotografijo izpred treh let, ko je najstarejši sin Kate in Williama, George, v roke prijel novorojenčico, svojo sestrico. Je pa res, da Charlotte s sladkim poljubom, ki ga je namenila bratcu, še bolj očara.