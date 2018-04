Ljubezen je par potrdil pred dvema tednoma, zdaj pa so ju fotografi ujeli povsem sproščena in brez zavor na plaži Cabo San Lucas v Mehiki.(44) in njen 28-letni partnersta se prepuščala sončnim žarkom in ljubezenskim dogodivščinam, mimoidoči ju niso motili.Slavna manekenka se je sprehajal zgoraj brez, po fotografijah sodeč pa je imela ves čas nasmešek na obrazu. S svojim mlajšim fantom, kitaristom skupine Tokio Hotel, sta se na ležalniku prepuščala marsikaterim užitkom.