FOTO: Če pa to ni dokaz: Brad Pitt že šest mesecev oddan

Pretekli teden je v javnosti odjeknilo, da ima. Zdaj ameriški mediji pišejo, da sta hollywoodski zvezdnik in lepa arhitektka ter profesorica na univerzi MITže šest mesecev par. O tem naj bi pričala fotografija z instagrama iz lanskega novembra.Fotografija, ki jo je objavila študentkain na kateri je Brad obkrožen s petimi ženskami, naj bi nastala, ko je igralec obiskal Oxmanu na inštitutu, a nje ni na sliki. Domnevno obstaja še ena fotografija, ki je v tem času že izginila z družabnih omrežij, piše revija People.Igralec (54) se je zbližal z 42-letno Izraelko prek nekega arhitekturnega projekta, Nerina prijateljica pa jo je opisala kot čudovito genialko. »Brad in Neri sta takoj začutila povezavo, ker delita strast do arhitekture, oblikovanja in umetnosti. Njun odnos bi lahko opisali kot profesionalno prijateljstvo, toda Brad se zelo zanima zanjo,« je dejal vir.Kakor koli, lepa arhitektka ima za seboj zakonsko zvezo s skladateljem, Brad pa se je lani ločil ods katero imata šest otrok. Angelina naj bi se medtem sestajala s »starejšim čednim trgovcem z nepremičninami«. Razvezo zakonske zveze bosta Pitt in Jolie zaključila čez nekaj tednov.