Elvis goltal tablete, da bi mu odpovedalo srce

guliver/COVER IMAGES Elvis naj bi se odločil končati življenje.

guliver/COVER IMAGES Med dvoletnim služenjem v vojski je zapadel v odvisnost od tablet.

Poslovilno pismo naj bi bilo pristno, je prepričan pevčev polbrat.

Dovolj imam, življenje me je utrudilo. Pošla mi je že vsa volja. Potrebujem počitek.

41 let bo letos minilo od Elvisove smrti.

Zaradi prevelike teže in dolgoletne zlorabe zdravil, predvsem uspaval, mu je odpovedalo srce. To je uradna razlaga, čemu se je kralj rock'n'rolla leta 1977 pri le 42 letih poslovil od tega sveta. In čeprav temu pritrjujejo tako toksikološke preiskave, ki so pokazale, da je imel v krvi (med drugim) desetkratni odmerek kodeina, kot dejstvi, da je nekdaj postaven mladenič zaradi prenajedanja nase naložil 136 kilogramov in mu je zdravnik v le zadnjih sedmih mesecih pred smrtjo predpisal 10.000 odmerkov tablet, naj bi bila v resnici žalost zaradi izgubljene ljubezni ter obup, da ne more nehati jesti ter jemati drog, tisto, kar ga je pognalo v prezgodnjo smrt.naj bi namreč namerno zaužil smrtni odmerek zdravil in se zavestno poslovil od mizernega življenja. O tem sta prepričana tako njegova bivša žena, trdeč, da je »natanko vedel, kaj dela«,kot njegov polbrat, zvezdnikov menedžerpa naj bi ob Elvisovem truplu našel celo poslovilno pismo, ki pa ga je, da zaščiti njegovo družino in spomin, zažgal.Lani, na smrtni postelji, je Esposito moral povedati, kar mu je na srcu ležalo štiri desetletja. Ko je avgusta 1977 naletel na truplo zvezdniškega varovanca, je ob njem našel poslovilo pismo in stekleničke tablet. Oboje pa je, še preden so prišli reševalci in policija, hitro zavrgel. »Moral sem jih skriti, pismo in tablete, saj sem le tako lahko obvaroval njegovo dediščino in družino,« se je pred smrtjo izpovedal Esposito in razkril, da mu je Elvis v pismu priznal, da je bila »izguba Priscille največja napaka njegovega življenja ter da si od srčne bolečine nikoli ni opomogel«, utapljal pa da se je tudi v sramu, ker se ni mogel otresti odvisnosti od drog, in da je čutil, kot bi ga izdalo lastno telo. A če kdo ne verjame besedam pevčevega zdaj pokojnega menedžerja, je nedavno na plan privrelo še drugo pismo, ki pa ni končalo v plamenih. »Mislim, da bo mojega življenja konec. Pošla mi je že skoraj vsa volja. Dovolj imam vsega. Od življenja sem utrujen, želim in potrebujem dolg počitek,« je prebral Presleyjev prijatelj, ko ga je malce pred pevčevo smrtjo doseglo njegovo pismo. To je desetletja dolgo skrival. Zdaj, ko je imel vrh glave skrivalnic, pa ga je pokazal, avtentičnost pa je že potrdil Elvisov polbrat. »Mislim, da je to na roko napisano sporočilo pristno.Pisava je Elvisova,« je dejal Rick in dodal, da Elvisovih besed ne bi mogli razumeti drugače kot slovo.Da je zapadel globoko v odvisnost od tablet na recept, so vedeli vsi. In mu poskušali pomagati, kar pa se je izkazalo za boj z mlini na veter. »Ni res, da mu nismo poskušali pomagati. Smo. A žal Elvis ni bil moški, ki bi si pustil ukazovati,« je zdaj povedala Priscilla in s prstom pokazala na ameriško vojsko.Tej se je 1958. pridružil za dve leti in ji pel slavospeve, saj da se je naučil karateja, da je z napornimi treningi dobil moč, energijo in si lepo izklesal telo. A Priscilla je videla tudi precej mračnejšo plat. »Vojakom so dajali tablete, da so lahko dlje ostajali budni in čuječi. Ko je šel na vojaške manevre, čul pozno v noč, jih je dobival tudi Elvis. In s tem se je vse začelo. Tablete, da si ostal buden, uspavalo, da si lahko zaspal. In spet tableta, da si se predramil.«