Davidu Bowieju postavili kip

Maketa kipa, ki ga bodo čez teden dni odkrili na glavnem trgu.

V manjšem britanskem mestu Aylesbury so se odločili postaviti kip v spomin slovitemu glasbeniku. Postavili so ga na glavnem trgu, kar ni naključje. Menda naj bi Bowie, čigar pravo ime je bilo David, prav v Aylesburyju prvič nastopil kot Ziggy Stardust in celo premierno predstavil dva svoja albuma na mestnem glasbenem sejmu v začetku 70. let prejšnjega stoletja.BBC je poročal, da je bilo svečano odkritje kipa v nedeljo, 25. marca. To pa še ni vse, v mestu je potekala tudi peticija, da bi se iz Aylesbury preimenovali v Aylesbowie. Pobudnik je, ki je pojasnil, da sprememba imena ne bi bila nič nenavadnega, saj se je mesto že večkrat preimenovalo. »Arhivi razkrivajo, da je v preteklosti obstajalo kar 57 različic našega imena,« je povedal David. »To je zanimiv predlog,« je zadevo komentiral predstavnik lokalnih oblasti.V kratkem naj bi se na prodajnih policah znašle kar tri Bowiejeve izdaje. Na dan prodajaln glasbe, 21. aprila, bomo dočakali težko pričakovani trojni album Welcome To The Blackout (Live London ’78). Gre za vinilni izdelek s posnetki s kultnih nastopov v že porušenem prizorišču Earls Court iz leta 1978. Izšla bosta tudi singel s skladbo Let's dance (na B-strani bo posnetek v živo) in plošča Bowie Now iz leta 1977, ki je bila promocijska izdaja, na njej pa sta bili skladbi Heroes in Low, zdaj pa bo to prva komercialna izdaja te plošče.