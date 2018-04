Claire Danes bo kmalu spet mamica

guliver/cover images Claire Danes in Hugh Dancy širita družinico.

Nosečniški trebušček je skrivala tudi pred soigralci serije Domovina.

5

let je star igralkin prvorojenec Cyrus.

Skoraj od nekdaj si je želela postati mati, a vendar je čakala do svojega 33. leta, da je pozdravila prvorojenca. »Zadovoljna sem, ker sem toliko časa čakala. Ko sem mlajša razmišljala o tem, me je namreč že misel malce plašila. Verjetno bi postala ena tistih glasnih mam, ki ostajajo doma, kar pa mi ne bi ustrezalo, saj sem želela tudi igrati,« je 2013., ko je že eno leto pestovala svojega malčka, dejala igralka. Ki pa jo je materinstvo tedaj tako navdušilo, da sta z možemže kaj hitro začela razmišljati o širjenju družine. Dojenčka bosta že kmalu pozdravila, saj je hollywoodska zvezdnica že globoko v drugem trimesečju, a je to uspešno skrivala vse do zdaj, in to tako pred javnostjo kot celo pred soigralci serije Domovina.Otrok, ki ga nosi pod srcem, je bil načrtovan, pravi blondinka, navdušena, da je že prešla manj udobno fazo prvega dela nosečnosti. »Zdaj se počutim odlično. A v prvem trimesečju, ki mi je najmanj ljubi čas pričakovanja, sem bila nenehno izčrpana. Počutila sem se kot kupček nesreče, brez energije, čeprav sem hkrati vedela, da bi morala biti prešerna,« pravi Claire, ki je utrujenost le s težavo prikrivala soigralcem.Precej manj uspešno kot počasi rastoči trebušček, ki ga je lahko skrivala s premišljeno izbranimi oblačili. A čeprav bo tega odslej verjetno ponosna kazala naokoli, pa nečesa vendar še ne bo razkrila, vse ne do dne, ko se bo otrok rodil. Spol namreč ostaja skrivnost.