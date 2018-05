Čeprav so kraljeve krvi, nimajo rožnatega življenja

Š ALAMY STOCK PHOTO Princesi Alice so umorili obe hčeri.

V britanskih kraljevih družinah skozi zgodovino ni bilo v navadi, da bi imeli več kot dva otroka. Ta sta sicer skoraj obvezna, prvorojenec je pač dedič, če se njemu kaj zgodi, pa je dobro imeti še rezervo, ki bi v tem primeru zasedla prestol. Kraljicaje »pravilo« dveh otrok sicer prekršila, po njenih stopinjah je šla tudi vojvodinja, še enega otroka si je zelo želela tudi princesa, a se ji želja nikoli ni uresničila. Tri otroke ali več je imelo še več drugih kraljevih iz britanske zgodovine, a usode tretjerojencev niso bile ravno pravljične.Princesa, tretji otrok kralja, se je rodila leta 1897, ko je še veljalo, da lahko oblast dedujejo le sinovi, zato je bilo jasno, da nikoli ne bo zasedla britanskega prestola. Njena mama, kraljica, je sovražila vse v zvezi z otroki, od njihovega spočetja do rojstva in poznejše skrbi zanje. Kljub temu jih je rodila pet, Mary je bila edina hči. Vsi njeni bratje so se zelo hitro poročili, da bi pobegnili pred neljubečim domačim okoljem, Mary pa se je oklepala samskega življenja, delno ker jo je mama hotela doma, delno ker je bilo težko najti moškega, primernega za kraljevo hči. In nazadnje so izbrali napačnega. Pri 24 letih se je poročila z 39-letnim plemičem, ki jo je zaprosil zgolj zaradi stave.Par desetletij pred Maryjinim rojstvom je kot tretji otrok v družini na svet prijokala princesa, hči kraljaKo je štela 22 let, se je poročila s 40-letnim škotskim plemičem, a njeno življenje je bilo vse prej kot srečno. Prvega otroka je rodila mrtvega, ko je pri 34 letih jadrala z družino, pa so doživeli nesrečo in naplavilo jih je v bližino maroške obale. Vse so sicer rešili, a njen mož je kmalu po tem umrl, njena hčipa se je poročila z maminim bratrancem.Princesaje bila tretji otrok kraljice. Rodila se je leta 1843 in že pri 17 letih je morala skrbeti za svojega umirajočega očeta. Po njegovi smrti je eno leto tolažila žalujočo mamo. Poročila se je z nemškim plemičem in mu rodila dve hčeri. Obe sta se poročili v Rusijo in leta 1918 so ju umorili.je bila tretja hči, a čeprav je bil njen oče kralj, nikoli ni nosila naziva princesa, saj je bila nezakonski otrok. Njegova ljubica, znana le kot ga., mu je rodila deset otrok, a je imela, preden sta se spoznala, že štiri z drugimi moškimi. Sophijina mama je umrla, ko je imelo dekle komaj 19 let, na drugi svet je prezgodaj odšla tudi sama. Umrla je med porodom, stara 36 let.je bil tudi sam tretji otrok kraljaPrestol je zasedel šele po tem, ko sta umrla oba njegova starejša brata, on pa je štel 64 let. Do pred kratkim je veljal za plemiča, ki je britanski prestol zasedel kot najstarejši, kmalu bo to postalTretji otrok je bil tudi princ, Charlesov in Annin brat. Njegovo spočetje je bilo veliko presenečenje, saj je Anne od njega starejša kar desetletje in vsi so bili prepričani, da po njej kraljica Elizabeta II. ne bo več imela otrok, a se je nato odločila še za dva; za Andrewom je rodila še. Usoda Andrewa ni tako grozljiva kot usode mnogih drugih tretjerojencev. Doletela ga je ločitev, nekaj prahu je dvignilo njegovo prijateljevanje z znanim ameriškim milijonarjem in pedofilom. Sčasoma se je moral posloviti od upanja, da bo kdaj zasedel prestol. Nekoč je bil drugi v vrsti, takoj za starejšim bratom Charlesom, zdaj pa je na sedmem mestu.