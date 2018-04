Aviciijevi bivši očitajo: Uničila si ga!

Kmalu po smrti švedskega didžejaoz.se je oglasila njegova bivšain objavila mnoge fotografije iz zasebnega albuma. Glasbenikovi privrženci so se zato spravili nanjo in ji očitali, da je za minuto slave izkoristila njegovo smrt. Nato se je oglasila še 30-letna manekenka in blogerka, s katero je bil Tim v zvezi leta 2013. Par sta bila dobro leto. Na instagramu je tako kot Emily objavila številne skupne fotografije in zapisala: »Ne glede na vse vzpone in padce sem si želela, da bi bil zdrav in vesel. Želela sem ti dati življenje, ki bi se ga veselil, a vesolje je imelo za naju drugačne načrte. Povezava, ki sva jo čutila, je bila neverjetna. Občutek imam, da se pravzaprav nikoli ni končala. Vedno si bil in vedno boš v mojem srcu.« Dodala je še, da se je njegova glasba dotaknila tisočih. Sožalje je izrekla tudi njegovi družini. Ob zapisu je objavila še številne skupne fotografije. Mnogi ji zdaj očitajo, da mu je prav ona strla srce, da je zaradi nje ustvaril številne žalostne ljubezenske pesmi in se zapil zaradi nje tudi zapil. Tako kot Emily, tudi Natashi očitajo, da je glasbenikovo smrt izkoristila za lastno promocijo. »Še včeraj nihče ni vedel, kdo si. Očitno njegovim bivšim nič ni sveto,« je zapisal neki kritik.Kot je sporočila Aviciijeva družina, 28-letnik ni več zdržal . Kot je razbrati, je v Omanu naredil samomor, saj so zapisali, da je zapustil poslovilno sporočilo. Se je pa nato oglasila in razkrila nekatere podrobnosti iz njegovega življenja tudi njegova zadnja partnerica