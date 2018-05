Astrid na bolniški

Belgijska princesa Astrid ni opravila niti ene uradne obveznosti že od 20. februarja. V teh dnevih pa je belgijska palača potrdila, da ima princesa zdravstvene težave: trpi zaradi hude nespečnosti, zaradi česar le težko funkcionira in je na bolniški.



Letos je opravila le šest obveznosti, kar je precej neobičajno za kraljevo sestro, saj rada podpira svojega brata, med drugim denimo vodi gospodarske obiske na tujem. Mnogi so se spraševali, kaj se dogaja z Astrid, ko je časnik Sudpresse zapisal, da trpi za motnjo spanja. Belgijska palača je to potrdila, sporočila je še, da je zdravnik princesi predpisal čim več počitka. Težave s spanjem za princeso Astrid niso novost, dobro je namreč znano, da ima težave že kakih 15 let. No, zdaj se tudi zdravi, saj se junijskemu dogodku ne namerava odpovedati: konec meseca bo namreč vodila gospodarsko odpravo v Argentino in Urugvaj.

Konec aprila je operacijo na srcu prestal tudi njen oče, nekdanji belgijski kralj Albert, star je 83 let, ki je v korist sina odstopil 2013. Albert že nekaj let boleha za koronarno boleznijo, operirali so ga v bruseljski univerzitetni bolnišnici.