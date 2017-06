VIDEO: Kupi mi štruklje in potico, to prepeva Američan

Ameriški filmski igralec Bill Murray se te dni mudi v Sloveniji. Sprehaja se po Ljubljani, bil je v Sevnici, obiskal pa je tudi ameriško veleposlaništvo. Murray je goreč navijač bejzbol ekipe Chicago Cubs, saj na njihovih tekmah pogosto prepeva tradicionalno navijaško pesem »Take Me Out to the Ballgame«, so zapisali na ameriškem veleposlaništvu.



Zato so mu pripravili prav posebne rime, v slovenskem jeziku seveda, in ob spremljavi vojaškega atašeja Krista Thodoropolousa na harmoniki.