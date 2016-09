VIDEO: Kamere ujele živčno vojno Mateja Tonina

Slovenskim risom se je še drugič zapored uspelo uvrstiti na zimske olimpijske igre. V nedeljo so v Minsku premagali Belorusijo in si zagotovili nastop v Pjongčangu leta 2018. Po napeti tekmi je odločitev padla po kazenskih strelih. Živčno vojno je v živo spremljal tudi politik Matej Tonin, na tribuni v Minsku.

Poslanec je bil prava zvezda prenosa, saj je vneto in zavzeto navijal vso tekmo. Med streljanjem kazenskih strelov so kamere posnele, kako je živčno in nervozno opazoval dogajanje na ledu, ko je našim uspelo, pa je od veselja eksplodiral. Skakal je po tribuni in pokazal, da je res velik in goreč navijač slovenske izbrane vrste.

Tonin je svoje veselje delil tudi na facebooku, kjer je zapisal: »Zmaaagaaaaaa! Bravo Risi! Presrečen, da sem bil lahko skupaj s slovenskimi navijači del hokejske pravljice. Neverjetno, kaj lahko Slovenci naredimo, če igramo vsi za enega in eden za vse.«

Kako divje in strastno je navijal Tonin, pa si oglejte v videu.