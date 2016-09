Urška bo Blaža in Filipa naenkrat

Nova voditeljica Tednika Jelena Aščić, kreativsko-igralski par Aljoša Bagola in Iva Kranjc, akrobata Blaž Stanič in Filip Kržišnik ter televizijski napovedovalec Seku Conde se bodo postavili pred fotografski aparat Urške Košir, prostora pa je dovolj še za sto drugih, ki se lahko do 30. septembra prijavijo in bodo do na ogled od 19. oktobra do 21. novembra na Krakovskem nasipu.

Projekt 100 obrazov Ljubljane predstavlja 100 edinstvenih posameznikov, družin, parov, ki bodisi živijo, bodisi delajo in/ali ustvarjajo v Ljubljani. Vsak od njih ima svojo osebno zgodbo, zakaj mu je Ljubljana kot mesto zelo pri srcu.

Pridruži se projektu 100 obrazov Ljubljane že danes preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj.

Blog Doma v Ljubljani prepleta umetniški in praktični pristop. Bralci cenijo odlične nasvete o nepremičninah, ki jih prispevata poznavalca direktorja podjetja Ljubljana nepremičnine, Predrag Todić in Mateja Todić Curk. Skupaj z družino bosta tudi onadva sodelovala pri projektu in s tem pripomogla k promociji Ljubljane in njenih znamenitosti.