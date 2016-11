Prijateljici za kamerami

Takole razigrani sta Petra in Katja, kadar sta skupaj. Foto: Sašo Radej

Takole razigrani sta Petra in Katja, kadar sta skupaj. Foto: Sašo Radej

Na premieri Špas teatra smo ujeli dve televizijki, ki si ne delita le delovnega mesta in kamere, ampak tudi prosti čas. Novinarka Petra Kerčmar in vremenarka Katja Jevšek se odlično razumeta tudi zunaj studia na Kranjčevi in sta pravi prijateljici.

Večkrat so ju že opazili skupaj, njuni kolegi pa povedo, da sta zelo zaupljivi druga z drugo. Tolažita se, bodrita, delita partnerske tegobe in tudi povsem po žensko opravljata kot številne druge prijateljice. Nedvomno sta najbolj priljubljeni svetlolaski na malih zaslonih, hkrati pa o zasebnem življenju obe molčita. Raje se razgovorita o ženskih temah, lepoti in stilu, ki je pri obeh zelo pomemben, saj ničesar ne prepuščata naključ-ju.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«