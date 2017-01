FOTODOKAZ: Res je zaročena

Kot kaže, sta lepa igralka Kirsten Dunst in njen soigralec v seriji Fargo Jesse Plemons res zaročena. Paparaci so ujeli lepo Kirsten v prvih vrstah pariškega tedna mode, kjer je ponosno razkazovala svoj zaročni prstan.

US Weekly je aprila 2016 poročal, da se je Dunstova razšla z Garrettom Hedlundom, že maja pa so jo ujeli med poljubljanjem s Plemonsom. Igralca govoric nista nikoli potrdila, a v začetku januarja so se pojavile nove, in sicer, da sta zaročena. Na včerajšnji modni reviji Ralp&Russo pa je paparacem ponosno pokazala čudovit prstan, ki ga je nosila na levem prstancu.