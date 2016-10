FOTO: Zoran Janković zapustil mestno hišo

Župan Ljubljane Zoran Janković se ne da. Pri 63 letih že tretji mandat vodi občino in to še vedno z nasmeškom na obrazu. Tudi nam ga je namenil v sredo dopoldne, ko smo ga ujeli pri ljubljanski mestni hiši. Ravno jo je zapuščal, pri tem pa nam je celo pomahal in izginil v ozko ulico.