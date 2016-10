FOTO: Znani Slovenci zasačeni, ko so počeli tole

Znane Slovence lahko v središču prestolnice srečamo na skoraj vsakem koraku, tokrat pa jih je bilo na kupu kar nekaj. Televizijski voditelj Seku Mady Conde, modna oblikovalka, napovedovalka in nekdanja balerina Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy, priznana manekenka in model Jana Koteska, nora akrobata, ki sta tudi ambasadorja Ljubljane, Filip Križišnik in Blaž Slanič, medijski parček, ki ga sestavljata Iva Kranjc in guru oglaševanja Aljoša Bagola, ter še nekateri drugi.

Da ne bo pomote, omenjeni niso počeli prav nič nespodobnega, je bil pa vseeno pogled nanje nevsakdanji. Sodelovali so namreč pri projektu 100 obrazov Ljubljane pod vodstvom priznane fotografinje Urške Košir, ki postajajo del zgodbe Doma v Ljubljani. Projekt od prvega dne v celoti podpirata direktorja podjetja Ljubljana Nepremičnine Mateja Todić Curk in Predrag Todić.

Sprehajalce bodo zanimivi obrazi znanih in manj znanih ljudi s Krakovskega nasipa pozdravljali vso jesen, do 21. novembra.