FOTO: Znani reper ujet v središču Ljubljane. Poglejte, s kom

Nebo brez oblačka in topli sončni žarki so na svež zrak privabili mnoge. Nekateri so odhiteli na kavico, drugi tudi na malico ali kosilce.

Sredi prestolnice je bralec Jaka ujel znanega slovenskega reperja Zlatana Čordića, ki je s prijateljem zasedel mizo na soncu. »Najprej sem zaslišal njegov prepoznavni glas in smeh, šele potem sem ga zagledal,« je o slovenskem pevcu, ki si je oči pred sončni žarki varoval z očali, povedal bralec.