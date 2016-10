FOTO: Zasačen z Ruplom v kavbojkah

Sonce na svetlo ni privabilo samo martinčkov, ampak tudi mnoge Slovenke in Slovence. Ljubljanske kavarne, katerih terase so bile obsijane s soncem, so tako imele polno dela.

Pri eni od znanih slaščičarn in kavarn v bližini parlamenta smo ugledali nekdanja ministra Žigo Turka, ki ga je za ministra postavil Janez Janša, in Dimitrija Rupla, dolgo večnega ministra za zunanje zadeve, ki so ga na to mesto imenovale vlade različnih barv, lani pa je protestno izstopil iz SDS. Menda zato, ker ni bil imenovan v vlado v senci. Turk, bivši minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pa je pred kakšnimi tremi leti izstopil iz vseh organov stranke SDS. Takrat so nekateri s prstom kazali nanj in celo dejali, da je drugi Gregor Virant. Ta je sicer zapustil stranko SDS in ustanovil svojo, ki pa ni obstala dolgo.

Turk in Rupel sta se sicer sprehodila od bližine parlamenta, skozi ljubljanski park Zvezda na Kongresnem trgu, nato pa sta prečkala prenovljeni Jankovićev most, ki se imenuje Ribja brv, se na koncu prijateljsko rokovala in odšla vsak v svojo smer – Rupel proti ljubljanski tržnici, Turk pa v nasprotni smeri.