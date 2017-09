FOTO: To vprašanje gre noseči igralki najbolj na živce

Igralka Jessica Alba (36) kljub visoki nosečnosti ne počiva. Nedavno so jo opazili, ko je z možem Cashem Warrenom (38) in s hčerkama Honor in Haven kupovala pohištvo.

Nedavno je v intervjuju priznala, da ji gre blazno na živce, ko jo ljudje sprašujejo, kdaj bo rodila in ali pod srcem nosi punčko ali fantka. Spol ploda njune ljubezni pred javnostjo še vedno skriva, zato se vedno, ko jo vidijo odeto v nežnejše barve, sprašujejo, ali v njej bije srčece še tretje deklice.

S Cashem sta se spoznala leta 2004 med snemanjem filma Fantastični štirje, po štirih letih pa sta skočila v zakonski jarem. Le mesec dni po poroki je na svet privekala devetletna Honor, okoli tri leta kasneje pa še Haven.