FOTO: Uganete, katera balkanska zvezdnica je lastnica tega dekolteja?

Balkanska zvezdnica Severina Kojić je videti bolje kot kadar koli. Očitno ji krajši odmor koristi, saj v zadnjih dneh več časa preživlja doma, s svojimi najdražjimi.

Na instagramu je objavila tudi svojo fotografijo v »domači izdaji«, kot so se izrazili v hrvaških medijih, in naravnost navdušila. Pokazala ni le veselega in minimalno naličenega obraza, njeni oboževalci so navdušeni tudi nad trebušnimi mišicami in dekoltejem, ki je zazeval izpod njene oprave. Ali taka hodi po svojem stanovanju, ni jasno, prej bi sodila na kakšno plažo …

Kakor koli že, pevkini sledilci se strinjajo, da je naravnost popolna, saj kar žari. Nekateri pa so vzljubili celo njene natikače, tako imenovane papuče, in že sprašujejo, kje se jih da dobiti.