FOTO: Tako stojijo slovenskim manekenkam

Letos so še posebej priljubljene prosojne tkanine. Svojo novo kolekcijo oblačil je ob peti obletnici delovanja ene od domačih modnih znamk predstavil tudi oblikovalec Marja Krnjić, ki jo je oblikoval v Londonu.

Zbrani na modni reviji so imeli kaj videti, saj so se po pisti sprehodile manekenke Cecilija Matul, Nika Matoh, Katarina Jurkovič, Sabina Remar, Zlata Okugić in še aktualna miss Slovenije Maja Taradi.

Dekleta so se predstavila v prosojnih bodijih, ki so razkrivali več kot zakrivali. Njihove prsi so prekrivale le majhne svetlikajoče se nalepke, ki so še bolj burile domišljijo.